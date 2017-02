0





São assim os boletins de voto para as eleições do Sporting

Os sócios do Sporting que votam por correspondência no ato eleitoral marcado para dia 4 de março já começaram a receber os boletins de voto para enviar atempadamente para a Mesa da Assembleia Geral. A candidatura de Pedro Madeira Rodrigues partilhou inclusivamente uma imagem com os boletins na sua página de Facebook oficial [Fotos: DR Record]