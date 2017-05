0

São estes os 8 'especialistas' do Benfica no Jamor

Com a final da Taça de Portugal a aproximar-se (domingo, 17H15), o Benfica já iniciou a preparação para o jogo que pode garantir mais um troféu para o museu das águias, frente ao Vitória de Guimarães. Os encarnados contam com uma maior experiência no plantel, tendo oito jogadores já marcado presença na final do Jamor [Fotos: Pedro Ferreira, Movenotícias, Ricardo Nascimento, Vitor Chi, Paulo Calado e Miguel Barreira]