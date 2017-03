0

Sara Sampaio dá corpo a novo projeto. E que corpo!

Sara Sampaio, a top model portuguesa da marca Victoria Secret, dá o rosto (e o resto) ao novo perfume da empresa norte-americana. 'Very Sexy Now' é o nome da nova fragância, o que, diga-se de passagem, não podia combinar melhor com esta produção vídeo, que certamente não vai querer perder.