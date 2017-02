0

Sauber apresenta C36 em bela combinação de azul, branco e dourado

A Sauber apresentou esta segunda-feira, num evento online, o seu carro para a temporada 2017 do Mundial de Fórmula 1. O C36, com unidade motriz Ferrari, surge numa combinação de azul, branco e dourado, que embeleza um elegante chassis, a assinalar a 25.ª temporada da escuderia no Mundial de F1.