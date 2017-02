179

0



Saudades de jogar a lateral-esquerdo? Bernardo Silva responde...

Outra das perguntas que motivou alguns sorrisos a Bernardo Silva foi "Tens saudades de jogar a lateral-esquerdo?". A referência era aos tempos dos treinos do Benfica, quando, revelou o próprio Bernardo Silva, Jorge Jesus o colocava nessa posição. O jogador do Monaco aproveitou também para dar as boas-vindas a Gonçalo Guedes à liga francesa.