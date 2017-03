0

Saudades de ver Jardel dar toques vestido de azul e branco?

Jardel esteve recentemente no Porto, onde assistiu ao jogo dos azuis e brancos frente ao Nacional, que resultou numa goleada por 7-0. O avançado aproveitou para fazer uma reportagem com o Porto Canal, a emitir em breve, e deu uns toques no relvado do Estádio do Dragão... [Imagens: FC Porto/Instagram]