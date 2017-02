5

0



Scarpa marcou este golaço e o Fluminense já 'reservou' o Prémio Puskas

Esta quarta-feira, o Fluminense assegurou um triunfo esperado diante do Globo, em jogo da Taça do Brasil, por 5-2, numa partida na qual uma das figuras foi Gustavo Scarpa, autor do quarto golo dos cariocas. "Olá, @FIFAcom! Vamos falar do Prémios Puskás!", escreveu o Flu no Twitter, apontando este golo já ao prémio de melhor do ano. Um tiro certeiro que no Brasil já é apelidado de "golo que Pelé não fez".