0

0



Schelotto diz que não há nada de anormal com esta foto

Presença assídua nas redes sociais, Ezequiel Schelotto utilizou uma fotografia antes do treino do Sporting para 'brincar' com Sebastian Coates e Alan Ruiz. O defesa italo-argentino utilizou os muito populares emojis para 'disfarçar' os companheiros de equipa.