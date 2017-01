5

Scolari elogia papel de Vieira no crescimento do Benfica

A trabalhar na China, Luiz Felipe Scolari continua atento ao futebol português. Em entrevista a Record - que poderá ler na edição de sexta-feira e no Record Premium -, durante um estágio no nosso país, o ex-selecionador nacional analisou o atual momento dos três grandes e enalteceu o trabalho de Luís Filipe Vieira no Benfica, em especial o trabalho de Nuno Gomes à frente da academia do Seixal.