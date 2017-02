161

Se a campanha pega, Messi não tem como fugir do Barcelona

A Miss Bumbum Suzy Cortez é uma grande fã de Messi. Como o argentino ainda não renovou com o Barcelona teve uma ideia e divulgou-a no Instagram: "O Barcelona precisa do melhor jogador do mundo, então sendo assim, estou a lançar a campanha #RenovaMessi".