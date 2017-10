0

Se a linha defensiva do Liverpool estiver assim coordenada...

Quatro adeptos do Liverpool decidiram ir este sábado a Anfield para ver o duelo com o Manchester United com camisolas que, juntas, compõem o número 2017 e também a mensagem "You'll never walk alone". Se a defensiva red estiver assim coordenada... não há ataque que resista. (Fotos: Reuters)