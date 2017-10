0

Se ainda não viu tudo... Demi Rose dá-lhe essa oportunidade

Demi Rose é uma modelo e DJ britânica que possui um enorme mediatismo no Instagram, onde já conta com mais de 5 milhões de seguidores. Aos trabalhos para a World Star Hip Hop, Maxim, FHM, a jovem ainda junta o namoro com o rapper Tyga aos seus 'registos', que a ajudaram a ter notoriedade nos Estados Unidos da América.