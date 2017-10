Se aos 10 anos Cupini já faz isto, lá para 2030 temos Bola de Ouro

Alessandro Cupini tem 10 anos, é italo-americano e despertou a atenção da Roma numa escola de formação do clube em Kansas City onde mora com os pais. Ora, a sua excelência técnica individual fez com que a Roma assinasse com o 'miúdo' e em 2018 vai para Itália jogar, fazendo assim uma aposta séria nas camadas jovens e estando já, certamente, a pensar no futuro do clube.