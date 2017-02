0

Se com 13 pontos Felipe Melo ficou assim, veja como ele ficou logo após a lesão...

O médio do Palmeiras, Felipe Melo, lesionou-se com gravidade no jogo frente ao Corinthians (1-0) a contar para o campeonato paulista. A cara do internacional brasileiro ficou mal tratada como demonstram bem as fotos, mas os 13 pontos que serviram para fechar a ferida ajudaram a minimizar os 'estragos'.