Se conseguir identificar este indivíduo é porque devia estar a trabalhar no FBI

É caso para se dizer que quem conseguir identificar este indivíduo é porque devia estar a trabalhar no FBI. Mesmo sabendo que se trata de uma estrela de grande clube inglês. Já percebeu que fala castelhano e podemos acrescentar que é avançado... e que passou por um grande susto esta semana quando desmaiou ao intervalo de um jogo ao serviço da seleção do seu país... Sim, é mesmo, Sergio Agüero, internacional argentino do Manchester City.