0

1



Se o tema é 'naked', então Raquel Strada... cumpre

Raquel Strada anda numa roda viva nas Semanas de Moda pelo mundo fora e em Milão arrasou com este look. "Bom se o tema é naked, a pessoa cumpre mas nunca sem ver se está tudo no sítio", escreveu na legenda desta fotografia partilhada no Instagram.