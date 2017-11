Se um avançado não são só golos, o que dizer de Kane frente ao Real Madrid?

A conferência de imprensa de José Mourinho no lançamento do jogo com o Benfica ficou marcado por um momento em que o treinador do Manchester United disse que "um avançado não são só golos e para mim Lukaku é intocável". O homólogo do português no Tottenham, Mauricio Pochettino, deve ter pensado nessas palavras quando viu o trabalho desenvolvido pelo seu avançado no embate frente ao Real Madrid. Harry Kane não marcou, mas correu, pressionou, segurou a bola e assistiu. Impressionante.