Se vais falar com Mourinho desliga o telefone. Ou pode acontecer isto...

Regra de ouro para jornalistas: quando fores a uma conferência de imprensa, desliga o telemóvel ou coloca-o no silêncio. Sobretudo se o fores utilizar para gravar as palavras de José Mourinho. Houve um repórter inglês a fazê-lo e o treinador português não perdoou: atendeu e falou com uma tal de Amy, da rádio Talk Sports, causando uma risada na sala