Seixal viu Rui Costa voltar a vestir a camisola do Benfica

O centro de estágio do Seixal foi palco de mais uma edição do evento ‘Corporate Club’, que juntou vários representantes dos patrocinadores ligados ao Benfica, numa tarde de festa em que Rui Costa foi uma das figuras. Para lá de Rui Costa e outros membros ligados à SAD, como o vice-presidente Alcino António ou o diretor de marketing Miguel Bento, a festa ccontou com a animação dos Amor Electro e também com a presença de alguns jogadores do plantel principal, como Pizzi, André Almeida, Jonas e Luisão. (Fotos: SL Benfica)