Seleção de futsal 'ofereceu' dia bem diferente ao bairro Casal da Mira

Num desafio lançado pelo FPF e pela Sport Zone, intitulado de "A Seleção no meu bairro", a seleção nacional de futsal deslocou-se ao bairro Casal da Mira na Amadora, para defrontar a equipa local vencedora do desafio e oferecer um dia diferente e cheio de boas recordações aos residentes. Miúdos e graúdos assistiram ao espéctaculo e aproveitaram para tirar fotografias, pedir autógrafos e partilhar grandes momentos com os craques nacionais.