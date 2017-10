0

0



Seleção Nacional retribui carinho dos adeptos sob a liderança do capitão Ronaldo

Os portugueses estiveram sempre ao lado da Seleção Nacional na 'operação Andorra' e os futebolistas retribuiram o carinho, também aqui sob a liderança do capitão Cristiano Ronaldo, que na noite de sábado foi determinante no quebrar da resistência andorrenha no jogo da qualificação do Mundial'2018 (triunfo por 2-0, com golos de Ronaldo e André Silva). O vídeo é da Federação Portuguesa de Futebol.