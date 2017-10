54

Selecionador da Costa Rica foi ao 'barbeiro' Navas

O selecionador da Costa Rica, Óscar Ramírez, tinha prometido rapar o cabelo caso conseguisse o apuramento para o Mundial'2018 e após o empate com as Honduras, que valeu o carimbo no passaporte para a Rússia, Keylor Navas fez questão de ser ele o homem da 'máquina zero'...