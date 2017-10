0

Selecionador da Venezuela parte a loiça: «Houve muitas visitas femininas à noite no hotel»

O selecionador da Venezuela acusou garantiu que os seus jogadores foram alvo de assédio na véspera do jogo com o Paraguai, que poderia ter dado ao adversário um lugar no play-off de acesso ao Mundial. Houve chamadas e mulheres no hotel, mas Rafael Dudamel destacou o profissionalismo dos seus atletas, que venceram por 1-0. "Os tempos mudaram", afirmou.