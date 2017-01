251

Selfies, beijinhos e mais de 400 quilómetros: o que andou a fazer Bruno de Carvalho?

Distribuiu autógrafos nas Caldas da Rainha; sentiu-se o número 1 no Tramagal, onde tirou selfies e descerrou uma placa; posou para a fotografia com os funcionários da cozinha, em Santarém, onde jantou com 250 pessoas. Assim foi o sábado de Bruno de Carvalho – sempre a verde e branco, pelas zonas centro e oeste do país [Fotos de Carlos Barroso e Vítor Neno]