Sem Ronaldo na Seleção espanhóis aplaudem Guedes

Gonçalo Guedes tem brilhado no Valencia e na sexta-feira à noite no jogo da Seleção Nacional com a Arábia Saudita, de preparação para o Mundial'2018 (com caráter solidário), voltou a estar em destaque, com uma grande exibição, assinando o segundo golo de Portugal na vitória por 3-0. O jovem avançado, de 20 anos, que 'herdou' a camisola 7 de Ronaldo, é a figura de destaque na imprensa espanhola.