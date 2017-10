0

0



Será 'espião' uma nova posição na NBA? Trevor Booker mostra como se faz

Todas as temporadas da NBA tem muitos momentos que valem apena serem recordados e alguns deles nem são pelos afundanços. Na maior parte das vezes os jogadores protagonizam grandes momentos de humor como é o caso de Trevor Booker, jogador dos Brooklyn Nets. Ora, no jogo da madrugada de quarta-feira frente aos Cleveland Cavaliers, o extremo foi apanhado a 'espiar' as indicações de Tyron Lue no desconto de tempo e a situação gerou alguns sorrisos e até mesmo...surpresa. Certo é que os Brooklyn venceram mesmo o jogo por 119-117.