2

0



Será esta a 'Messi de saias'?

Uma das imagens de marca do Barcelona é a sua formação e Messi é o expoente máximo da cantera catalã. Mas não é só no futebol masculino que a formação blaugrana tem dado frutos. Num vídeo partilhado pelo clube no final de 2016, podemos ver Claudia Pina fazer um golo, em toda uma jogada que deixaria Lionel Messi orgulhoso.