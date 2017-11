Será esta a mulher que vai revolucionar a coroa britânica?

O príncipe Harry, de Inglaterra, vai casar-se com Meghan Markle na primavera de 2018, anunciou a Clarence House, residência oficial do príncipe Carlos, herdeiro da coroa britânica. Harry, de 33 anos, e Markle, de 36, conheceram-se em maio de 2016 no Canadá, quando o filho mais novo do príncipe de Gales e de Diana promovia em Toronto os Jogos Invictus, em que participam veteranos de guerra [Reuters e Instagram]