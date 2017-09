0

Será esta a selfie mais presidencial da história dos Estados Unidos?

Tim Mickelson, irmão do golfista Phil Mickelson, tirou uma selfie com os três últimos presidentes dos Estados Unidos - Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton - durante a Presidents Cup em golfe, em New Jersey. "Quando se pode tirar uma selife com três presidentes dos EUA, não se desperdiça a ocasião, disse no Twitter, na legenda da mítica fotografia.