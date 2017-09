15

Será este o pior falhanço da carreira de Samuel Eto'o?

Samuel Eto'o, avançado que brilhou principalmente no Inter e no Barcelona é a atual referência do ataque do Antalyaspor mas segunda-feira foi destaque por um motivo pouco habitual na sua carreira. O jogador, de 36 anos, até marcou de penálti, aos 5 minutos, na vitória da sua equipa em casa frente ao Osmanlispor (3-0). Porém, o momento da tarde passou por este falhanço escandaloso.