Será que a atitude de "pirralho mimado" de Neymar influenciou Cavani no penálti?

Edison Cavani desperdiçou a oportunidade de colocar o Paris Saint-Germain (PSG) em vantagem sobre o Lyon por 2-0 ao permitir a defesa de Anthony Lopes, aos 80 minutos. Antes de rematar o uruguaio teve de ouvir argumentos de Neymar, que se disponibilizou para marcar, em mais um episódio que dá conta de uma potencial clivagem no plantel - num livre aos 57', Daniel Alves evitou dar a bola a Cavani para a entregar a Neymar. Percebe-se que o brasileiro abandona o local de má vontade. Resta saber se estas duas situações tiveram influência sobre Cavani na hora de bater o penálti. A possibilidade transformou-se de imediato num dos temas de debate entre adeptos do PSG nas redes sociais, com o brasileiro a ser apelidado de "pirralho mimado" pelos mais inconformados.