Será que é Mourinho? Este novo funcionário da fábrica da Jaguar não parece nada estranho...

O vídeo promocional do Jaguar F-PACE com José Mourinho já está aí, depois do treinador do Manchester United e embaixador da marca, ter feito uma visita 'surpresa' aos funcionários da fábrica da TATA Motors and Jaguar Land Rover, em Solihull (Reino Unido). Mourinho profere um discurso motivacional antes de colocar mãos à obra na linha de montagem, onde concentrou atenções na produção do F-PACE número 100 mil.

"Todos nós temos um trabalho a fazer e preciso que todos dêem 110 por cento. Vocês são uma boa equipa, a melhor que há, mas hoje preciso que sejam ainda melhores. Têm de se manter concentrados e empregar aqulea qualidade a que habituaram os adeptos. Temos de nos assegurar que criamos algo de verdadeiramente especial. Por isso, vão e dêem às pessoas aquilo que elas querem", disse Mourinho no que é um discurso da simular o que faz no balneário do Manchester United.