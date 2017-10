0

Será que foi aqui que Sané se tornou no homem mais rápido da Premier League?

O recorde de homem mais rápido da Premier League já não é de Jamie Vardy. O avançado do Leicester, que foi cronometrado a 35,44 km/hora num jogo da temporada 2015/16, perdeu o 'título' para Leroy Sané, que continua a ser um dos futebolistas em evidência no arranque de temporada do Manchester City. O internacional alemão de 21 anos foi registado em 35,48 km/hora no sábado passado, em Stamford Bridge no decorrer do jogo frente ao Chelsea, que os citizens venceram por 1-0 (golo de Kevin de Bruyne). Terá sido neste lance?