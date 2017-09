274

1



Será que isto também deixa Jürgen Klopp mal disposto no Liverpool?

A indisposição de Jürgen Klopp não deve ser apenas motivada pelo facto do Liverpool andar a consentir golos na sequência de lançamentos de linha lateral - e de outros erros infantis. Alex Oxlade-Chamberlain também deve ter tirado o treinador alemão do sério com este passe frente ao Leicester, que resume na perfeição a exibição do reforço ex-Arsenal que custou 45 milhões de euros aos reds este verão...