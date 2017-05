90

2



A conferência de imprensa de Mourinho que vai ficar na história

José Mourinho entrou a comer na sala de imprensa do centro de treinos do Manchester United para a conferência de lançamento do último jogo da temporada, frente ao Crystal palace (domingo, 15 horas), e a primeira pergunta foi feita sem lhe dar tempo de acabar o 'bolinho'. O treinador português ouviu, fez sinal ao jornalista para esperar um pouco - arrancando algumas gargalhadas na plateia -, engoliu a comida, com ajuda de um pouco de água, pediu desculpa e lá respondeu sobre a disponibilidade de alguns jogadores para integrarem a lista de convocados.