Será que Mourinho também usa o 'secador de cabelo'? Lampard explica tudo

Frank Lampard foi dos que ficou desconfiado quando leu os rumores na comunicação social britânica a dar conta de um valente raspanete que José Mourinho deu aos jogadores do Manchester United após a derrota no reduto do Huddersfield. O antigo médio-centro conhece bem o treinador português com quem trabalhou nas duas passagens deste pelo Chelsea e numa conversa com a plataforma Copa90 revelou que a a atitude deste perante a adversidade é bem diferente daquela que caraterizou Alex Ferguson, seu antecessor nos red devils, conhecido, entre outras coisas, pelo método 'secador de cabelo'...

"Quando ele entrou no clube mudou toda a forma como eu via o futebol. Nem foi muito em termos táticos - embora ele fosse fantástico a nível tático -, foi mais no que toca a auto-confiança, na forma como lidava comigo, como falava. Todos sabemos que ele tem aquela arrogância e confiança em si próprio, mas era daqueles que mesmo quando estávamos a perder ou a fazer um mau jogo ao intervalo chegava e... foi o primeiro treinador que tive que não entrava no balneário a questionar, 'mas o que é que andas ali a fazer?', e a atirar com copos de chá. Ele era mais, 'não se preocupem rapazes que vamos ganhar isto. Estamos a perder por 2-0, mas vai acabar 3-2 a nosso favor'", explicou o antigo médio-centro, acrescentando que Mourinho "mudou o futebol" em Inglaterra: "Do José só tenho coisas boas a dizer, sempre."