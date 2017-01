412

0



Serena Williams leva a irmã às lágrimas

Serena Williams conquistou este sábado o seu 23.º título de Grand Slam ao bater a irmã Venus Williams, por 6-4 e 6-4. No final do encontro, a mais nova das Williams emocionou a mana mais velha com o seu discurso. "É a minha inspiração, a única razão porque estou aqui hoje"