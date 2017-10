0

Sérgio Conceição explica situação de Iker Casillas

Três dias depois da surpreendente presença de Iker Casillas no banco de suplentes na partida com o RB Leipzig, Sérgio Conceição foi novamente questionado sobre a situação do guardião espanhol e explicou o porquê de ter tomado a decisão de deixar o espanhol de fora e aproveitou ainda para comparar esta situação à de Júlio César no rival Benfica.