Sérgio Conceição não responde a Rui Vitória... para já!

Sérgio Conceição escusou-se a comentar as declarações de Rui Vitória na conferência de imprensa deste sábado, de antevisão ao duelo do Benfica diante do Aves, por não ter ouvido as palavras do técnico rival. Ainda assim, o treinador do FC Porto deixa a garantia que responderá assim que as ouvir.