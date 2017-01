4

0



Sergio Ramos acusado de cuspir em Iago Aspas

Na quarta-feira, diante do Celta de Vigo, o Real Madrid perdeu por 2-1, numa partida na qual Sergio Ramos parece ter, a determinado momento, perdido a paciência com Iago Aspas. Em Espanha diz-se até que o defesa do Real chegou a cuspir no adversário...