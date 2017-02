0

Sergio Ramos fez o jogo 500 com a camisola do Real e no balneário festejaram assim

Sergio Ramos cumpriu frente ao Osasusa o jogo 500 com a camisola do Real: Liga (350), Champions (96), Taça do Rei (39), Supertaça espanhola (10), Mundial de Clubes (3) e Supertaça Europeia (2)