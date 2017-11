Sergio Ramos já treina com a sua nova máscara

Sergio Ramos, que fraturou o nariz durante o dérbi frente ao Atlético Madrid, que acabou empatado (0-0), já está de volta aos treinos do Real Madrid. Esta sexta-feira, o capitão merengue esteve na sessão de trabalho com uma máscara. No entanto, Sergio Ramos não será ainda opção para o jogo com o Málaga, devendo regressar à competição apenas em dezembro.