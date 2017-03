0

Sergio Ramos mostra ter cabeça para enfrentar Ath. Bilbao

O Athletic Bilbao é o próximo adversário do Real Madrid, na liga espanhola, com o jogo agendado para sábado, às 15h15. E esta quinta-feira, Sergio Ramos treinou os lances de cabeça e mostrou que está com a pontaria afinada.