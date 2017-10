Sergio Ramos não perdoa Piqué... por causa do apelido

Gerard Piqué Bernabéu. É este o nome completo do defesa do Barcelona, um nome que vai valendo, aqui e ali, muitas 'bocas' por parte de Sergio Ramos. Foi isso que esta segunda-feira o defesa do Real Madrid revelou no programa 'El Transistor', da Onda Cero, já que o último apelido do jogador do Barcelona é o mesmo do antigo jogador que dá nome ao estádio dos merengues.