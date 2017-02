1

Sergio Ramos trocou a camisola por... lombo de porco

Sergio Ramos protagonizou este fim de semana, depois do jogo com a Real Sociedad, um momento que deixou uma parte das bancadas do Santiago Bernabéu em delírio. Tudo porque, após a partida, o capitão do Real Madrid decidiu aceitar uma proposta de um adepto - proveniente da Andaluzia -, que prometia dar-lhe uma embalagem de lombo de porco em manteiga em troca da sua camisola.