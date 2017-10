125

Sérgio Conceição: «Não estou aqui para ter o rótulo de treinador que vai lançar miúdos»

No final do encontro com o Lusitano de Évora, Sérgio Conceição garantiu que este foi um jogo levado muito a sério pelos dragões, explicando ainda que os jovens que tiveram oportunidade de jogar estiveram em campo por mérito próprio.