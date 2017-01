458

4



Séries imbatíveis da Europa: Real Madrid já ameaça marca do Benfica

Depois da vitória frente ao Sevilha, o Real Madrid atingiu os 40 jogos sem perder em todas as competições, ultrapassando o recorde espanhol do Barcelona (39), conseguido no último jogo. Com este registo, os merengues estão cada vez mais perto da marca do Benfica (48), conseguida entre 1963 e 1965 com Eusébio na equipa, mas ainda longe dos 62 conseguidos pelo Celtic, entre 1915 e 1917.