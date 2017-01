0

Sexo para Guardiola ou um clone de N'Golo Kanté: os loucos desejos de Cantona para 2017

Depois do sucesso que teve em 2016 com o seu 'comissário do futebol', Eric Cantona está de volta e melhor do que nunca. Desta feita, com os seus desejos para o novo ano e com digas... à Cantona!