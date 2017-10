0

Shakira responde a rumores de separação com canção de amor

No dia em que a imprensa espanhola dá como certa a separação de Shakira e Piqué, depois de 7 anos juntos, a cantora colombiana publicou no Instagram um vídeo... com a legenda: 'Uma pequena pausa no meu dia para cantar uma canção de amor!'. 'Amarillo' é um dos temas do seu mais recente trabalho de Shakira, 'El Dorado'.