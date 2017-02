0

Sharapova intensifica treinos

Maria Sharapova, que cumpre uma suspensão de 15 meses por doping, já está a treinar de forma intensiva, com o pensamento no regresso aos courts. A tenista russa deverá voltar às competoições em abril, no torneio de Estugarda, que decorre de 24 a 30 de abril. Mas foi depois de se saber do convite para o torneio de Madrid, entre 5 e 14 de maio, que a tenista russa começou a publicar nas redes sociais como os seus treinos decorrem.